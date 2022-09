KORREKTUR/Linnemann will Obergrenze für Heizkosten-Übernahme bei Hartz IV

(Der dritte Satz, wonach der Staat Miet- und Heizkosten für Hartz-IV-Empfänger komplett übernimmt, wurde berichtigt und eingeschränkt, dass dies nur in Höhe der angemessenen Aufwendungen gilt. Ein weiterer Satz zur Erklärung dazu wurde ergänzt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann fordert in Anbetracht der stark steigenden Heizkosten eine Obergrenze für Hartz-IV-Empfänger. Zur möglichen Höhe dafür sagte Linnemann der "Bild" (Mittwoch): "Das, was eine Durchschnittsfamilie verbraucht, muss auch für diejenigen Maßstab sein, die vom Staat Geld bekommen." Hintergrund ist, dass der Staat Miet- und Heizkosten für Hartz-IV-Empfänger übernimmt - allerdings "in Höhe der angemessenen Aufwendungen", wie es beim Bundesarbeitsministerium heißt. So würden die Aufwendungen für die Heizung als Bedarf berücksichtigt, "soweit nicht Anhaltspunkte für ein eklatant unwirtschaftliches Heizverhalten vorliegen".