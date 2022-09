Deutschlands Beste Online-Shops 2022 / Renommierter Online-Shop-Preis - Verbrauchervotum aus über 64.000 Kundenmeinungen - Feierliche Preisverleihung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin/Hamburg (ots) - Einkaufen im Internet zählt vielfach schon zurNormalität, doch nicht jeder Online-Shop ist eine Empfehlung wert. WelcheUnternehmen top sind, beantwortet die große Verbraucherbefragung des DeutschenInstituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv. Weit über64.000 Kundenmeinungen entschieden über die besten Anbieter in 87 Kategorien.Die feierliche Preisverleihung zu "Deutschlands Beste Online-Shops 2022" findetheute in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntvRatgeber, Montag, 19.09.2022, 18:35 Uhr) ."Eine hohe Kundenzufriedenheit mit den Online-Shops zeigt sich in vielenBereichen - angefangen vom Angebot und dem Internetauftritt über Bestell- undZahlungsbedingungen bis hin zu Versand und Rücksendung. Selbst beimPreis-Leistungs-Verhältnis, ein Aspekt, den viele Verbraucherinnen undVerbraucher oft besonders kritisch prüfen, schneidet die E-Commerce-Brancheinsgesamt gut ab", bilanziert Markus Hamer, Geschäftsführer des DeutschenInstituts für Service-Qualität. Zu den aus Kundensicht besten Online-Shops unddamit zu den Preisträgern zählen E-Commerce-Größen wie auch Spezialisten, etwaLidl.de, Amazon, Zalando, Samsung, Conrad.de, Telekom Magenta Smart Home,Hellweg.de, Ahrens + Sieberz und Hifi-Regler.Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Ratgeber-Magazine: "Die Auszeichnung derbesten Online-Shops sorgt für Transparenz und bietet eine guteOrientierungshilfe, denn Kundenurteile bilden sich aus persönlichen Erfahrungen.Niemand kann besser beurteilen, wie gut und empfehlenswert ein Online-Shop ist,als die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über einOnline-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den BereichenPreis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Bestell-und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben. Berücksichtigtwurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität undAngebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat,Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowieRetouren-Abwicklung. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnenund Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 842 Unternehmen;in die Einzelauswertung gelangten 702 Online-Shops, für die jeweils mindestens80 Kundenmeinungen eingingen.PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-SHOPS 2022"(alphabetische Sortierung)