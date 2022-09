HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Encavis auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Encavis nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die für 2022 vom Solar- und Windpark-Betreiber angepeilten Zukäufe seien in Reichweite, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der möglichen Strompreisobergrenze der EU zeigte sich der Experte zudem weiter zuversichtlich, dass die Firma ihre Wachstumsziele in diesem Jahr und auch für 2025 übertreffen dürfte. Er rechnet deshalb mit neuen ambitionierten mittelfristigen Zielen./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 08:24 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / 08:25 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENCAVIS Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +2,44 % auf 22,28EUR erreicht.