FREMONT, Kalifornien, USA (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/) , ein

führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und

-Dienstleistungen, kündigte heute das Erscheinen von Foxit eSign for Salesforce

an. Die neue Lösung ermöglicht User*innen, den gesamten eSignatur-Prozess in

Salesforce® mit Foxit eSign abzuwickeln und zu automatisieren, und damit ihre

Produktivität erheblich zu steigern. Foxit wird die Lösung auf der diesjährigen

Dreamforce®-Konferenz, die vom 20. bis 22. September 2022 in San Francisco

stattfindet, vorstellen. Foxits Standnummer ist die 1513.



Durch die Integration von Foxit eSign (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/) in

Salesforce können User*innen wiederverwendbare Vorlagen erstellen,

Unterschriften einholen, Dokumente sicher speichern und vieles mehr, ohne die

Anwendung zu verlassen. Vorteile der Zusammenarbeit sind:





- Erstellen und Verwalten von Vorlagen und Signaturanfragen an einem zentralenOrt- Hochladen von Dokumenten von lokalen Computern, aus Cloud-Repositories oderSalesforce-Verzeichnissen für schnelle und einfache Signaturanfragen- Überwachen von Dokumenten in allen Phasen der Fertigstellung und schnellesHandeln bei Bedarf- Automatisches Aktualisieren des Lead- und Opportunity-Status nachDokumentenänderungen- Unterschriebene Dokumente und Abschlusszertifikate werden automatisch in denentsprechenden Salesforce-Datensatz übernommen- Verwaltete User*innen können ihr eigenes Foxit eSign-Konto verwenden oder überein gemeinsames Unternehmenskonto arbeiten"Foxit entwickelt ständig neue Wege, die unseren Kund*innen ermöglichen,Arbeitsprozesse effektiver und effizienter zu gestalten. Die Integration vonFoxit eSign in Salesforce, eine Lösung, mit der sie bereits arbeiten und bestensvertraut sind, bietet eine weitere fantastische Möglichkeit, die Produktivitätzu steigern", so Mahender Bist, Head of Foxit eSign bei Foxit. "Wir freuen uns,die neue Salesforce-Integration auf der diesjährigen Dreamforce vorzustellen undzu zeigen, wie Kund*innen mehr Zeit mit dem Abschluss von Deals und weniger Zeitmit Papierkram verbringen können."Foxit eSign bietet einen vollständigen, rechtsverbindlichen und sichereneSign-Workflow und macht es einfach, digitale Verträge, Vereinbarungen undFormulare zu erstellen und zu unterzeichnen - und damit Geschäftsabschlüsse ineiner digitalen Welt zu beschleunigen. Mit der elektronischen Signaturlösung vonFoxit, die ebenso in Foxits Flaggschiff, dem PDF Editor, verfügbar ist, stehenUser*innen leistungsstarke und dennoch einfache Workflows zum Erstellen,Bearbeiten und Unterzeichnen von Dokumenten auf dem Desktop, auf mobilen Gerätenund im Internet zur Verfügung - egal ob im Büro, zu Hause oder unterwegs.Foxits All-in-One-Lösung PDF Editor Pro + bietet User*innen:- PDF Editor Desktop-Anwendung für Windows oder Mac- Foxit eSign Cloud-Service- Foxit eSign für Salesforce App (sobald verfügbar)- PDF Editor-Cloud-Service- PDF Editor mobile AppMehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de .Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und-Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zusteigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicherDesktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumentemit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten,ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovativePDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software DeveloperKits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehrals 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. DasUnternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA,Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehrüber Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de .