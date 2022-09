RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer bankinternen Konferenz mit dem Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Management des Lkw-Herstellers rechne nach wie vor nicht mit Produktionskürzungen aufgrund der Energiesituation, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Bedarf ließe sich der Gasverbrauch um die Hälfte senken. Auch auf der Nachfrageseite gebe es bislang keine Anzeichen einer Rezession und die Auftragsbücher seien auf Rekordniveau./tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 17:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 17:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,35 % auf 25,51EUR erreicht.



