glasstec 2022 Wiedersehen der internationalen Glasindustrie in Düsseldorf / Parallellaufende decarbXpo zeigt einzigartiges Spektrum an Klimaschutztechnologien

Düsseldorf (ots) - Vom 20. bis 23. September 2022 trifft sich nach vier Jahren

endlich wieder die internationale Glasbranche zu ihrer Weltleitmesse. Die

glasstec in Düsseldorf bietet eine einzigartige Auswahl an Neuheiten, Trends und

Lösungen, kombiniert mit einem hochkarätigen Rahmenprogramm aus Wissenschaft und

Praxis. Die Vorfreude ist dieses Mal besonders groß, denn 2022 ist das

"Internationale Jahr des Glases". Parallel findet in diesem Jahr die Premiere

der Expo for Decarbonized Industries (decarbXpo) statt. Die Messe zeigt vom 20.

bis zum 22. September ein einzigartiges Spektrum von Klimaschutz-Technologien

für Industrie und Gewerbe.



Die glasstec wird mit rund 940 Ausstellern aus 47 Nationen ihrer Rolle als

größte und bedeutendste Veranstaltung für die Glasbranche auch in 2022 wieder

gerecht. Den Fachbesuchern werden zahlreiche Produkte und Lösungen aus den

Bereichen Glasherstellung, -bearbeitung und -veredelung, Handwerk,

Architektur/Bau und Fenster/Fassade geboten.