Mannheim (ots) - Die Passung zwischen Stellengesuch und Bewerberkompetenz nimmt

bei neuen Arbeitsverhältnissen ab.



Angesichts des großen Nachfrageüberhangs an offenen Stellen und der damit

verbundenen Dringlichkeit, schnell neues Personal für die ausgeschriebenen

Positionen zu finden, hat das IW Köln gemeinsam mit dem Personaldienstleister

Hays die Qualität des Job-Matchings anhand von rund 53.000 Datensätze für 282

Berufsbilder ausgewertet. Ziel der Analyse war es, herauszufinden, inwieweit die

Kompetenzprofile der Bewerber mit den Stellenanforderungen bei erfolgreicher

Vermittlung übereinstimmten und bei welchen Berufsbildern und Branchen dies

nicht der Fall war bzw. die Passung im zeitlichen Verlauf abnahm.



Insgesamt zeichnet sich der Trend ab, dass die Werdegänge der Kandidaten immer

weniger mit den ausgeschriebenen Stellenprofilen der Unternehmen zusammenpassen.

Je feiner verästelt sich allerdings das Stellenprofil gestaltete, desto

zielgenauer war die Vermittlung.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

IT-Fachkräfte erfüllen am besten die StellenanforderungenInsgesamt zeigt die Passung zwischen Bewerberprofil und Stellenanforderung jeBerufsbild und Branche ein gemischtes Bild. So weisen SAP-Berater (70 Prozent)und Business Analysten (63 Prozent) einen kontinuierlich steigenden Trend derMatching-Qualität auf, während bei Bauleitern (48 Prozent) und Sachbearbeitern(41 Prozent) die Qualität im Beobachtungszeitraum zwischen 2018 und 2021 ehersinkt. Hinzu kommt: Berufe, in denen zu Beginn des Jahres 2018 dieMatching-Qualität eher hoch war, konnten im Schnitt eine größere Verbesserungerzielen als Berufe, in denen sie niedrig war. Damit korrespondierendverzeichnete die IT-Software-Branche insgesamt eine Job-Passung von 60 Prozent,das Baugewerbe hingegen lediglich 48 Prozent. Als mögliche Erklärung dafür,führen die Studienverfasser an, dass IT-Skills vergleichsweise starkdifferenziert erfasst werden, wie etwa die Kenntnis einer Programmierspracheoder einer neuen Software. Aufgrund des Wissens über die Wichtigkeit dieserKenntnisse auf Seiten der Bewerber und der Unternehmen, lässt sich für IT-Berufenahezu durchgehend eine hohe Übereinstimmung zwischen Bewerberprofil undStellenanforderung ableiten.Ältere Bewerber brauchen einen hohen Job-FitDarüber hinaus weist der Report einen Zusammenhang zwischen dem Alter derKandidaten und den jeweiligen Anforderungen an die neue Stelle auf. So ist beierfolgreichen Vermittlungen von Controllern die Matching-Qualität bei Bewerbernim Alter von 50 und mehr Jahren über 30 Prozentpunkte höher als bei Kandidatenim Alter von bis zu 30 Jahren. Das dürfte sich aus den beruflichen Erfahrungen,