Checkliste für die Unternehmensgründung - Steuerberater verrät die 5 fatalsten Fehler, die Unternehmer bei der Neugründung machen (FOTO)

Bern (ots) - Der Schritt in die Selbstständigkeit wird besonders in der Schweiz

von zahlreichen Behördengängen und zeitaufwendiger Bürokratie begleitet. Neben

dem nötigen Fachwissen für die eigene Branche müssen Neugründer auch über

Kenntnisse im Bereich Steuern verfügen. "Das Thema wird oft auf die leichte

Schulter genommen", sagt der Schweizer Steuerberater Henrik Telepski. Fehler bei

der Gründung können zu fünf- bis sechsstelligen Steuernachteilen führen.



"Wer auf professionelle Hilfe verzichtet, kann sich in grosse Schwierigkeiten

bringen - für den Laien sind die offensichtlichen Alarmsignale oft einfach nicht

erkennbar." Telepski hat bereits mehrere hundert digitale Unternehmen bei der

Gründung unterstützt. Gern verrät er in diesem Artikel die fünf häufigsten

Fehler, die Unternehmer bei der Gründung machen - mit schwerwiegenden Folgen.