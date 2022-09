Mikromobilitätsversicherer Laka kommt mit Cyklaer und Porsche Ventures nach Deutschland (FOTO)

London / Berlin (ots) -



- Mit der Unterstützung von Porsche Ventures startet Laka, der Versicherer für

Mikromobilität, in Deutschland

- Der deutsche Launch-Partner, die Marke Cyklaer von Porsche Digital, arbeitet

mit dem preisgekrönten InsurTech zusammen, um integrierte digitale

Versicherungsprodukte anzubieten

- Die weitere Expansion in Europa positioniert Laka als den führenden

Versicherer für Mikromobilität, der mit seinem einzigartigen kollektiven

Ansatz den Versicherungsabschluss für Privatpersonen und Unternehmen verändert



Laka ( http://www.laka.co ), das InsurTech für Mikromobilität, ist nach einem

Investment von Porsche Ventures, der Risikokapitalabteilung der Porsche AG, in

Deutschland gestartet. Damit expandiert der preisgekrönte

Fahrradversicherungs-Disruptor weiter in Europa, um Radfahrer:innen und

Unternehmen einen faireren, kollektiven Versicherungsansatz bieten zu können.