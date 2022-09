IAA Transportation Webasto treibt E-Mobilität für Nutzfahrzeuge voran (FOTO)

Stockdorf (ots) - Unter dem Motto "Ensuring mobility of the future" zeigt der

Automobilzulieferer Webasto auf der IAA Transportation sein umfangreiches

Portfolio im Bereich der Elektromobilität.



Während elektrische Pkw auf unseren Straßen bereits zum Alltag gehören, hat die

Dekarbonisierung im Nutzfahrzeugbereich gerade erst begonnen. Doch auch dort ist

der Elektroantrieb auf dem Vormarsch. Der globale Top-100-Automobilzulieferer

Webasto mit Hauptsitz im oberbayerischen Stockdorf bietet seinen Kunden daher

neben Pkw-Batterien auch Systeme für Nutzfahrzeuge an. Auf der IAA

Transportation in Hannover (20.9. bis 25.9., Halle H12, Stand B21) zeigt das

Unternehmen sein breites Portfolio für die Elektromobilität.