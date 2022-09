TUGA unterzeichnet Absichtserklärung für ultrasaubere Innenraumluft

VANCOUVER, BC, und LISSABON, PORTUGAL – 14. September 2022 – TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF) („TUGA Innovations“ oder das „Unternehmen“), ein Entwickler von Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität, der mit TUGA ein neuartiges Elektrofahrzeug („EV“) kreiert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht verbindliche Absichtserklärung mit dem Experten für Luftreinigung, Rensair LLC („Rensair“), im Hinblick auf eine mögliche Geschäftsbeziehung unterzeichnet hat, um die Luftqualitätstechnologie in die Produktlinie von TUGA zu integrieren.

Die im Mai 2020 von den dänischen Zwillingen Christian und Frederik Hendriksen gegründete Firma Rensair hat ihre Zentrale in London und Niederlassungen in Großbritannien, Europa, den USA und Asien. Die von dem Unternehmen entwickelte einzigartige Kombination eines hocheffizienten Partikelfilters (HEPA) mit der UVC-Technologie wurde zunächst erfolgreich im skandinavischen Gesundheitswesen eingesetzt und zwei Jahrzehnte lang optimiert. Die Anwendungen umfassen zahlreiche Sektoren – von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Zahnarztpraxen über Büros, Fitnessstudios und Veranstaltungsorte bis hin zu Einzelhandelsgeschäften und neuerdings dem Automobilsektor. Bisher liefert Rensair seine Einheiten in insgesamt 40 Länder auf fünf verschiedenen Kontinenten an mehr als 800 Kunden, unter anderem CBRE, Disney, Morgan Stanley, PepsiCo, SNCF und den britischen National Health Service (NHS). Weitere Informationen unter https://rensair.com/.

Falls das Unternehmen und Rensair eine Zusammenarbeit beschließen, erwartet das Unternehmen, dass Rensair unter anderem eine spezielle Umweltkontrolleinheit für das TUGA-Fahrzeug entwickelt, um die Luftqualität im Fahrzeug aufzubereiten, zu reinigen und zu überwachen. Dies umfasst eine Filterung und die Abtötung von Krankheitserregern und organischen Verbindungen wie etwa COVID-Viren.

Frederik Hendriksen, der Mitbegründer von Rensair, merkt dazu an: „Wir sind hocherfreut über die mögliche Chance, bei der Entwicklung eines neuen Standards für Luftqualität im Bereich der urbanen Mobilität mit TUGA Innovations zusammenzuarbeiten. Wie in Gebäuden ist die Luftqualität auch in Fahrzeugen wesentlich schlechter als die Außenluft, und auch unsere Vision geht wie jene von TUGA Innovations in die Richtung der Schaffung eines sichereren und gesünderen Arbeitswegs für alle.“