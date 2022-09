Nummer 1 bei Obst und Gemüse Kunden wählen Lidl erneut zum Frischesieger / Zum sechsten Mal erhält Lidl den "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie "Discount" (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Die Verbraucher in Deutschland sind sich einig: Lidl lohnt

sich bei Obst und Gemüse. Zum sechsten Mal gewinnt der Lebensmitteleinzelhändler

den "Fruchthandel Magazin Retail Award" in der Kategorie "Discount" und beweist

damit Kontinuität bei seinem Frische- und Qualitätsversprechen. Lidl überzeugt

die von der Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Fruchthandel

Magazins befragten mehr als 6.400 Haushalte mit seinen rund 160 Obst- und

Gemüseartikeln zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei der repräsentativen

Umfrage setzte sich Lidl in den acht Kategorien regionale Produkte, Qualität,

fairer Preis, Beratung, Auswahl, Gestaltung, Bio-Sortiment sowie nachhaltige

Verpackung durch.



Diesen erneuten Erfolg feiert Lidl in den kommenden Wochen unter anderem in TV-

und Radio-Spots. Ebenfalls bewirbt das Unternehmen seinen Frischesieg im

Haushaltshandzettel, in den Filialen und klassisch in Zeitungsanzeigen.