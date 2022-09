So sind Kleinunternehmen mit der Unterstützung von Visa in ein digitales Zeitalter gestartet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Digital aufgestellt in Technologie, Finanzen und Kommunikation

- "Mein Geschäft. Meine Zukunft." inspiriert, gibt Tipps und bietet Lösungen

- Über 300.000 aktive Nutzer:innen profitieren bereits von der edukativen

Online-Plattform rund um die Digitalisierung



Ein kostenloses Online-Programm für lokale Unternehmer:innen, das

zukunftsweisend funktioniert: Gemeinsam mit OMR* hat Visa die edukative

Online-Plattform "Mein Geschäft. Meine Zukunft." ins Leben gerufen. Die Idee:

Lokale Kleinunternehmen, Start-ups, Gründer:innen und Selbstständige auf ihrem

Weg in die digitale Welt zu unterstützen und ihr Unternehmen zukunftsfähig zu

machen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mittels der Online-Plattform "Mein Geschäft. Meine Zukunft", baut Visa seineUnterstützung und sein Engagement für Kleinunternehmer:innen aus und geht damiteinen weiteren Schritt in dem Vorhaben, insgesamt acht MillionenKleinunternehmen in Europa - und 50 Millionen Unternehmen weltweit - in Bezugauf Digitalisierung zu fördern. Auf meinezukunft.de bringt Visa interessiertelokale Unternehmer:innen mit den Partnern und Ressourcen in Verbindung, die siebenötigen, um in den Bereichen Technologie, Finanzwissen und Kommunikation zuwachsen und somit sich und ihr Unternehmen für das digitale Zeitalteraufzustellen. Unter anderem konnten sich bereits selbstständigeVersicherungsmakler:innen, kleine regionale Onlinehändler:innen, Selbstständigeim Bereich Bekleidung sowie aus dem Bereich Hotellerie und Gastronomieweiterentwickeln.Merle Meier-Holsten, Head of Marketing Central Europe bei Visa, freut sich überden positiven Anklang von "Mein Geschäft. Meine Zukunft." bei den kleinen undmittelständischen Unternehmer:innen: "Es ist großartig zu sehen, auf welchpositive Resonanz unsere gemeinsame Expertise bei den Kleinunternehmer:innenstößt. Und auch, wo das Bedürfnis nach Wissen bei ihnen am größten ist und wirnoch stärker unterstützen können in der langfristigen Zusammenarbeit." Ergänzendführt Meier-Holsten an: "Wir geben Kleinunternehmen einfache Tipps, Inspirationund Lösungen an die Hand, um ihr Business selbstständig und langfristigweiterzuentwickeln und vor allem zukunftsfähig zu werden und zu bleiben. Mit"Mein Geschäft. Meine Zukunft." konnten wir bereits viele Kleinunternehmenerreichen und freuen uns darauf, auch in Zukunft für die lokalen Unternehmen alsPartner auf Augenhöhe eine Unterstützung auf ihrem Weg in eine digitale Zukunftzu sein."Digitale Chancen und MöglichkeitenTipps rund um das Thema Online Marketing erhalten interessierteKleinunternehmer:innen auf meinezukunft.de im Bereich "Kommunikation". Nebeninspirierenden Podcast-Folgen, die zum Eintauchen in das Content Marketing sowie