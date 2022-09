KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Maue Stimmung, düsterer Ausblick

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelständisches Geschäftsklima sinkt zum dritten Mal in Folge

- Geschäftslageurteile bröckeln weiter ab, Erwartungen fast auf Allzeittief

- Deutschland steht am Beginn einer technischen Rezession



Die Mischung aus explodierenden Energiekosten, schwindender Kaufkraft, großen

Unwägbarkeiten hinsichtlich der Versorgung mit Erdgas und dem anhaltenden Krieg

in der Ukraine vergiftet zunehmend die Stimmung im Mittelstand. Das

mittelständische Geschäftsklima sinkt im August um 1,4 Zähler auf -16,4

Saldenpunkte. Das ist nun der dritte Rückgang in Folge, was gemäß Daumenregel

ein Signal für die Umkehr des Stimmungstrends ist. Beide Klimakomponenten sind

im Minus. Die Geschäftslageurteile bröckeln um 0,9 Zähler auf nunmehr 6,8

Saldenpunkte ab. Die Geschäftserwartungen sind so pessimistisch wie kaum jemals

zuvor. Nach dem Rückgang um 1,9 Zähler notieren sie jetzt mit -36,2

Saldenpunkten auf dem zweittiefsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Januar

2005.