In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie etwa ein Drittel ihres Werts eingebüßt. Aktueller Kurs 123,40 Euro. Eine günstige Gelegenheit zum Einstieg? – Adesso ist mit mehr als 6.800 Mitarbeitern und einem für 2022 erwarteten Jahresumsatz von über 800 Millionen einer der größten deutschen IT-Dienstleister. Die ganze Branche hatte durch Corona einen kräftigen Schub erhalten. Selbst bei einem Konjunktureinbruch dürften IT-Service-Unternehmen weiter zulegen. Das größte Geschäftsfeld, das Adesso beackert, ist der öffentliche Sektor. Hier ist der Nachholbedarf bei der Digitalisierung grenzenlos. Zu den größten Kunden zählen Krankenkassen und Versicherer. Am stärksten treffen dürfte eine mögliche Wirtschaftsflaute traditionelle Branchen wie Industrie, Maschinenbau oder Automobil. Im letzten Jahr steigerte das Unternehmen mit Sitz in Dortmund den Umsatz um 30% auf 678 Millionen. Der Löwenanteil ist organisches Wachstum, doch die Westfalen kaufen auch zu. Die Akquisitionen haben aber nur einen kleineren Anteil an den Zuwächsen. Auch im laufenden Turnus dürften IT-Dienstleister kräftig wachsen. Der Adesso-Vorstand hob vor einigen Wochen die Umsatzprognose um 50 Millionen an. Die Erlöse sollen in einer Range zwischen 800 und 850 Millionen landen. Der Gewinn (Ebitda) soll in einem Korridor zwischen 90 bis 95 Millionen landen, nach 102 Millionen im letzten Jahr. Ein leichter Rückgang, der auf einen Sondereffekt zurückzuführen ist: Im letzten Jahr bescherte ein Unternehmensverkauf einen Gewinn von 18 Millionen. Die Ebit-Marge prognostiziert der Vorstand für den laufenden Turnus mit 11 bis 12% nach 15,1% in 2021. Die Unternehmensspitze verfolgt ehrgeizige Ziele. Sie wollen die Dortmunder zu einem führenden IT-Berater in Europa ausbauen. Bislang entfällt der Löwenanteil der Umsätze mit mehr als 80% auf Deutschland. Aber Adesso möchte doppelt so schnell wie der Markt wachsen. Im ersten Halbjahr setzte sich die Expansion fort, der Umsatz kletterte um 28% auf 412 Millionen, was leicht über den Erwartungen lag. Die Westfalen können einen beeindruckenden track record vorlegen. In den letzten zehn Jahren ist das Unternehmen im Schnitt um 20% gewachsen, der Gewinn (Ebitda) legte überproportional um durchschnittlich 26% p.a. zu. Trotz etlicher Zukäufe sind die Dortmunder seit 2013 jedes Jahr stärker organisch expandiert als durch zugekaufte Erlöse. In der Kundenliste stehen namhafte Blue Chips wie Telekom, BMW, Eon, Linde, Mercedes, LBBW, Commerzbank, Hannover Re oder Swiss Life. Adesso ist ein eifriger Dividendenzahler und hat die Ausschüttung bereits das neunte Mal in Folge erhöht. Zuletzt wurden 60 Cent gezahlt. Marktkapitalisierung moderate 800 Millionen. Das KGV (2023) rund 18. Ok. Fazit: Durch die allgemeine Börsenkorrektur gibt es die Aktie zum Schnäppchenpreis. Die Aussichten der Branche und von Adesso sind ausgezeichnet. Zugreifen!