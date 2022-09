PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Verlusten am Vortag haben die europäischen Börsen am Mittwoch verhalten tendiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Mittag um 0,17 Prozent auf 3580,16 Punkte nach. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,15 Prozent auf 6236,52 Zähler nach unten. Außerhalb des Euroraums sank der britische FTSE 100 0,78 Prozent auf 7328,30 Punkte.

Nach dem Kursrutsch an der Wall Street herrschte an den europäischen Aktienmärkten eine fragile Lage. "Die Stimmung ist weiterhin angespannt, da sich nun nicht mehr nur die Frage nach der weiteren Inflationsdynamik stellt, sondern zusätzlich Fragen zur weiteren Konjunkturentwicklung in den USA und Europa entstehen", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Dadurch rückt die bald beginnende US-Berichtssaison Ende September zunehmend in den Fokus der Investoren."