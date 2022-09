Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Social-Media-Atlas 2022 zeigt: Entscheider und Multiplikatoren dominierenkleinere Communities im Social WebNur 29 Prozent aller Deutschen mit Internet-Anschluss nutzen Twitter - aber 49Prozent klassischer Meinungsbildner wie Publizisten und Führungskräfte ausWirtschaft oder Ehrenamt tweeten. Unter professionellen Influencern wieYouTubern und Bloggern sind es sogar 82 Prozent. Zusammen stellen dieseeinflussreichen Opinion Leader damit fast jeden zweiten Twitter-Nutzer. KeinEinzelfall: Entscheider und Multiplikatoren sind gerade in kleinerenSocial-Media-Communities wie der Blogosphäre, beruflichen Netzwerken, aber auchTikTok und Snapchat überproportional vertreten. Das zeigt der Social-Media-Atlas2022 der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor. Für die aktuelle Ausgabeder langjährigen Studienreihe hat der Marktforscher Toluna 3.500 nachBundesland, Geschlecht und Alter repräsentative Internet-Nutzer ab 16 Jahrenbefragt.Die Studie bildet in einer Zielgruppenanalyse das Social-Media-Nutzungsverhaltenvon klassischen Meinungsbildnern im Allgemeinen und professionellen Influencernim Speziellen ab. Als professionelle Influencer zählen dabei YouTuber, Bloggerund Instagrammer, die mit dieser Tätigkeit Geld verdienen. Die verbleibendeGruppe der klassischen, gesellschaftlichen Meinungsbildner umfasstFührungskräfte aus Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern, Redakteure,Inhaltsschaffende aus dem Bereich Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit,Personen im Ehrenamt mit anleitender Tätigkeit sowie nicht-professionelleSocial-Media-Influencer. Beide Gruppen von Meinungsmachern zeigen sich dabei inden Nutzergemeinden aller Sozialen Medien präsenter als durchschnittlicheOnliner. Auf kleineren Plattformen fällt dieser Vorsprung besonders groß aus.Führungskräfte und Kommunikatoren zieht es zu Xing und LinkedInNeben Twitter sind klassische Meinungsbildner vor allem in beruflichenNetzwerken vermehrt anzutreffen. Während LinkedIn 24 Prozent und Xing 21 Prozentaller Onliner zu ihren Nutzern zählen, erreichen beide Dienste jeweils 43Prozent der Gruppe der Meinungsbildner. Ebenfalls einen ansehnlichen Überhang anFührungskräften und Kommunikatoren in ihrer Community zeigen unter anderemSnapchat mit einem Plus von 17 Prozentpunkten und Blogs mit 16 Prozentpunkten imVergleich zur Allgemeinheit. Der Vorsprung der in den Sozialen Medien heimischenprofessionellen Influencer liegt bei diesen Kanälen sogar jeweils oberhalb von