Klosterfrau-CEO "Werden auch im Pharmabereich Insolvenzen sehen"

Berlin (ots) - Dr. Stefan Koch, CEO des Herstellers Klosterfrau, sieht Probleme

auf die Pharmaindustrie zukommen. "Die Preisanstiege im Energiesektor werden

dazu führen, dass wir eine Insolvenzwelle sehen werden", so Koch im Interview

mit dem Branchendienst APOTHEKE ADHOC. "Die Kassenverträge sind auf Kante

genäht, und wenn die Energiekosten hochschießen und Sie produzieren in

Deutschland, was Arbeitsplätze, Qualität und kurze Wege sichert, können Sie

nicht mehr mithalten. Ich finde es zu kurz gedacht, wenn wir alles dem

Preisspektrum unterordnen und weiter so machen wie bisher."



Umso problematischer findet er die im Spargesetz geplante Preisbremse. "Herr

Lauterbach sieht das aus meiner Sicht sehr, sehr rosig." Er finde es

bedauerlich, dass ausgerechnet in der Gesundheitsindustrie das Problem der

steigenden Kosten überhaupt nicht berücksichtigt werde: "Alles ist extrem teurer

geworden, und ausgerechnet Arzneimittel, lebensrettende Produkte werden

reglementiert. Ich mache mir da richtig große Sorgen."