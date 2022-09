DAX bleibt angeschlagen

Damit dürfte sich die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed weiter fortsetzen und ein weiterer großer Zinsschritt wahrscheinlich werden, was die Investoren zum Rückzug bewegte. Der übergeordnete Abwärtstrend ist im DAX weiterhin klar intakt und solange der DAX nun unter dem Widerstand bei 13.300 Punkten bleibt, ist mit einem weiteren Kursrückgang bis 13.000 Punkte zu rechnen.

Am heutigen Mittwoch stehen um 14:30 Uhr die Erzeugerpreise für den Monat August in den USA im Fokus. In der Folge der Daten könnte es wie bereits am Vortag nach den Daten zu den Verbraucherpreisen volatil werden.