FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch wieder über die Parität zum US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete am Mittag 1,0021 US-Dollar, nachdem sie am Dienstag unter die Parität gerutscht war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0175 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag war der Euro durch den erstarkten Dollar unter Druck geraten. Auslöser waren US-Inflationszahlen, die auf weitere deutliche Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Federal Reserve hindeuten. An den Finanzmärkten stiegen daraufhin die Kapitalmarktzinsen in den USA, was dem Dollar erheblichen Rückenwind verlieh.