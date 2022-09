Gold Royalty kündigt eine zweijährige Verlängerung der gesicherten revolvierende Kreditfazilität von bis zu 25 Millionen US$ an

Vancouver, British Columbia - 14. September 2022 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ...) (NYSE American: GROY) freut sich bekannt zu geben, dass es das Fälligkeitsdatum seiner bestehenden besicherten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 25 Millionen US$ mit der Bank of Montreal bis zum 31. März 2025 verlängert hat. Die verlängerte Kreditfazilität besteht aus einer besicherten revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 10 Mio. US$ (die "Fazilität") mit einer Verlängerungsfunktion, die eine zusätzliche Verfügbarkeit in Höhe von 15 Mio. US$ vorsieht (die "Verlängerung").