TIGGES DCO nimmt zum 14. September 2022 Tätigkeit als erste in Deutschland unter der DSGVO akkreditierte Überwachungsstelle auf

Düsseldorf / Wiesbaden (ots) - TIGGES DCO GmbH, ein Beratungsunternehmen der

TIGGES Gruppe, ist seit dem 14. September 2022 als akkreditierte

Überwachungsstelle für den Verband "Die Wirtschaftsauskunfteien e.V." tätig. Die

Akkreditierung auf Basis umfassender Eignungs- und Prozessprüfung erfolgte durch

die LDI NRW (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen) am 07.07.2022. TIGGES DCO ist damit in Deutschland die

erste unter der DSGVO akkreditierte Überwachungsstelle.



Konkret umfasst die Überwachungstätigkeit die Verhaltensregeln (auch Code of

Conduct (CoC) genannt) für die Prüf- und Löschfristen von personenbezogenen

Daten durch die deutschen Wirtschaftsauskunfteien des Verbandes der

Wirtschaftsauskunfteien e.V. Neben der Überwachungstätigkeit ist TIGGES DCO als

Beschwerdestelle Anlaufpunkt für Beschwerden von betroffenen Personen zu den in

den Verhaltensregeln getroffenen Vorgaben. Hierfür wurde ein online basiertes

Beschwerdesystem implementiert, das gemeinsam mit dem Legal Tech Anbieter

https://smartvokat.com/de/ umgesetzt wurde. ( Link Beschwerdestelle

(https://auskunfteien.beschwerdestelle-tigges-dco.de/) )