Erstes deutsches Startup für zellbasierten Fisch Bluu Seafood startet in Hamburg

Hamburg (ots) - Die Überfischung der Meere führt nachhaltig zur Zerstörung des

Ökosystems. Das FoodTech-Unternehmen Bluu Seafood (zuvor Bluu Biosciences) ist

das erste Unternehmen Europas, das sich auf die kommerzielle Herstellung von

zellbasiertem Fisch spezialisiert hat und im vergangenen August bereits erste

Produkte präsentiert hat. Als Pionier an der Schnittstelle von Bio- und

Lebensmitteltechnologie tritt Bluu Seafood an, um gesunde und nachhaltige

Fischprodukte aus Zellkulturen herzustellen und damit einen deutlichen Beitrag

zur Sicherung der zukünftigen Versorgung der Menschheit mit tierischem Protein

zu leisten.



Jetzt eröffnet das 2020 aus dem Fraunhofer-Entwicklungszentrum für Marine und

Zelluläre Biotechnologie (EMB) ausgegründete Unternehmen in Hamburg mit 25

Mitarbeiter*innen in der Marzipanfabrik am Friesenweg in Altona auf ca. 2.000 qm

einen neuen Standort.