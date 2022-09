Company.info Deutschland erstmals beim DICO FORUM in Berlin / 2-Tages-Konferenz mit zahlreichen Vorträgen und Workshops zum Thema Compliance (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Die Wirtschaftsauskunftei Company.info (http://company.info/)Deutschland wird in diesem Jahr erstmals am DICO FORUM des Deutschen Institutsfür Compliance (DICO) teilnehmen. Die renommierte Compliance-Konferenz am 27. &28. September 2022 im Berliner Maritim Hotel proArte steht unter dem Motto "10Jahre DICO - Rückblick, Ausblick, Durchblick". Company.info(http://company.info/) wird an beiden Tagen mit einem eigenen Stand (16) in Saalll vertreten sein. "Wir sind sehr stolz neues DICO-Mitglied zu sein und imJubiläumsjahr erstmals am Forum teilzunehmen", sagt Dirk Zetzsche,Geschäftsführer von Company.info (http://company.info/) Deutschland. "DieMitgliedschaft bei DICO erlaubt uns einen regen Austausch über die aktuellstenEntwicklungen im Bereich der Geldwäscheprävention und Compliance. So können wirunsere Lösungen noch besser und zeitnaher an neue Anforderungen anpassen."Mitglied beim Deutschen Institut für Compliance zu werden, war eine der erstenEntscheidungen des neuen Geschäftsführers.Das DICO FORUM bietet seinen Mitgliedern und Gästen die Möglichkeit, dieVielfalt an Compliance-Themen zu präsentieren und daran teilzuhaben. ProminenteKeynotespeaker aus Politik und Wirtschaft, wie der frühere BundesaußenministerSigmar Gabriel, sowie Impulsvorträge und insgesamt 24 Workshops bieten denperfekten Rahmen für Wissensvermittlung, direkten Austausch und zahlreiche neueImpulse.Vertrauen ist das wichtigste UnternehmenskapitalCompany.info (http://company.info/) stellt als Daten- und Softwareunternehmenalle wichtigen Daten, die Unternehmen zur Prüfung ihrer Compliance-Themenunbedingt benötigen, zur Verfügung. Denn nur volle Transparenz schafft daswichtigste Kapital eines Unternehmens: Vertrauen. Der Marktführer in denNiederlanden ist seit 2018 in Deutschland vertreten. Er bietet zuverlässigeFirmenauskünfte, Wirtschaftsnachrichten und Compliance Checks über Unternehmenund ihrer Geschäftsführung an. Und das über die nach Kundenmeinung bestenBenutzeroberfläche im Markt. Diese Informationen können über Schnittstellen auchdirekt in Kundensysteme eingebunden und abgefragt werden.Company.info (http://company.info/) Deutschland ist seit Mai diesen JahresMitglied beim Deutschen Institut für Compliance und zudem Sponsor des DICOFORUM. Das DICO gilt als qualifizierter Ansprechpartner für alleCompliance-Interessierte in Wirtschaft, Verbänden, Behörden und Gesetzgeber undist gefragter Impulsgeber. Seit zehn Jahren verfolgt es mit mehr als 750Mitgliedern das Ziel, Maßstäbe für die Compliance-Praxis zu setzen undweiterzuentwickeln. Verschiedene Arbeitskreise, die von Fachleuten aus den