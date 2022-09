Fachkräftemangel adieu? Start-up FINDME begeistert Schüler innen durch Berufsnetzwerk für Ausbildung (FOTO)

Koblenz (ots) - Der Fachkräftemangel in Deutschland spitzt sich weiter zu.

Während die Politik langsam versucht Anreize zu zeichnen, präsentiert ein

Koblenzer Startup eine handfeste, zukunftsfähige Lösung. Das Ausbildungsnetzwerk

FINDME bringt Schüler:innen, Betriebe, Lehrkräfte und Eltern erstmalig auf einer

Plattform zusammen.



Seit Jahren ist der Fachkräftemangel in Deutschland ein zu Recht viel

diskutiertes Thema. In den letzten Wochen wurde vielen Deutschen erstmals

bewusst, wie der Fachkräftemangel in der Realität aussehen kann, denn aktuell

trifft in ganz Deutschland die langersehnte Sommer-Reisewelle auf unterbesetzte

Flughäfen, Hotels und Gastronomie. Ähnliches ist in Bereichen wie Handwerk,

Industrie und IT längst Gewohnheit.