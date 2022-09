Lindner für automatische Anpassung der Einkommensteuer an Inflation

Bisher führt eine hohe Inflation zur sogenannten kalten Progression: Trotz sinkender Kaufkraft müssen weiter die gleichen Steuern gezahlt werden, die relative Steuerbelastung der Bürgerinnen und Bürger steigt also. Für das kommende Jahr will die Bundesregierung das ausgleichen.

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner plädiert dafür, dass die Einkommensteuer künftig automatisch an die Höhe der Inflation angepasst wird. Das sei nur fair und erspare sehr schwierige politische Debatten, sagte der FDP-Minister am Mittwoch in Berlin. Es gehe nicht um eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, sondern darum, eine automatische zusätzliche Belastung durch die Inflation zu verhindern.

