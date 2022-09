Mobilitätswende zur Kanzlersache machen (FOTO)

Berlin (ots) - Bundeskanzler Olaf Scholz muss sein Versprechen einer

Klimakanzlerschaft einhalten. Das fordert der Bundesverband Nachhaltige

Wirtschaft e.V. (BNW) gemeinsam mit weiteren Organisationen in einem offenen

Brief an den Kanzler. Vor allem im Verkehrssektor sind die Anstrengungen zur

Erreichung der Klimaziele bisher vollkommen ungenügend. Um die

sozial-ökologische Transformation zu ermöglichen, muss die Mobilitätswende

deshalb zur Kanzlersache werden.



Obwohl sich die Bundesregierung per Klimaschutzgesetz zu sektorübergreifenden

CO2-Minderungen verpflichtet hat, stehen für den Verkehrsbereich keine

ausreichenden Maßnahmen in Aussicht. Der Expertenrat für Klimafragen hat das

unlängst festgestellt: Das zuletzt veröffentlichte Sofortprogramm des

Bundesverkehrsministeriums reicht im Ansatz nicht aus, um die klimapolitische

Zielverfehlung im Verkehrssektor zu verhindern. In dem offenen Brief an Olaf

Scholz fordert der BNW deshalb, dass der Bundeskanzler noch im September ein

umfassendes Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegt. Das Paket muss Maßnahmen

enthalten, die die Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor sicherstellen.