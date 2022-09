Sämtliche liquiden Mittel und Vermögenswerte des Heiligen Stuhls müssen an die Vatikanbank IOR überwiesen werden. Die Institutionen des Vatikans haben dafür ab dem 1. September 30 Tage Zeit. Das ordnete Papst Franziskus in einem Schreiben am 23. August an.

Mehrere Social-Media-Influencer mutmaßen nun, dass der Papst einen Börsencrash oder sogar einen dritten Weltkrieg befürchten könnte. Der Berliner Kurier berichtet ebenfalls über den Aufruhr in den sozialen Medien.