Assent kündigt vollständige ESG-Workflow-Lösung für Hersteller mit komplexer Produktion an, zur Optimierung der Nachhaltigkeitsberichte in der Lieferkette

- Einzigartige Software für ESG-konforme Lieferketten umfasst

Korrekturmaßnahmen, Fachwissen zu gesetzlichen Vorschriften sowie Einbindung

von Lieferanten



Assent Inc. (https://www.assent.com/de/) (Assent), ein führender Anbieter im

Bereich des Nachhaltigkeitsmanagement in Lieferketten gibt die Veröffentlichung

seiner neuen Cloud-basierten ESG-Lösung Assent ESG

(https://www.assent.com/solutions/esg-supply-chain/esg-reporting/) bekannt.

Diese umfasst erweiterte Funktionen für ein weltweites Reporting in der

Lieferkette zu kritischen Themen, darunter Treibhausgasemissionen, Kinderarbeit,

Sklaverei oder Menschenhandel. Diese SaaS-Plattform wird ergänzt durch das

einzigartige Serviceangebot von Assent, über das Hersteller mit komplexer

Produktion Zugang zu Experten (https://www.assent.com/de/funktionen/expertise/)

für regulatorische Aspekte erhalten, um diese bei der Vorbereitung auf

bevorstehende und wachsende Anforderungen an Berichtspflichten in der

Lieferkette zu unterstützen sowie beim Identifizieren wesentlicher Risiken und

um Marktzugang sicherzustellen. Hersteller aus Bereichen wie industrieller

Fertigung, Automobil, Elektronik, Medizintechnik oder Luft- und Raumfahrt

verfügen mit Assent ESG nun über eine vollständige ESG-Workflow-Lösung.