Die österreichische Cyberdimension über eine Million potenzielle Schwachstellen, welche Kriminelle nutzen können (FOTO)

Bern und Wien (ots) - An der IKT-Sicherheitskonferenz 2022 in Wien präsentierte

das Schweizer Cybersecurity-Unternehmen Dreamlab Technologies AG einen

wissenschaftlichen Scan der österreichischen Cyberdimension; also aller ans

öffentliche Internet angeschlossener Geräte, Firewalls, Infrastrukturen und

Server. Über eine Million potenzielle Schwachstellen wurden im AT-Cyberraum

identifiziert.



Der von Dreamlab Technologies CEO Nicolas Mayencourt und Professor Marc K. Peter

präsentierte Bericht an der IKT-Sicherheitskonferenz 2022 zeigte auf, was eine

Nation sehen würde, welche den österreichischen Raum für mögliche kriminelle

Angriffe analysiert. Der Bericht wurde mit der Softwarelösung CyObs, dem

Cyberradarsystem von Dreamlab Technologies, durchgeführt. CyObs misst die

sogenannte externe Angriffsfläche und inventarisiert alle ans Internet

angeschlossene Infrastrukturen. Dadurch entsteht auch eine Übersicht der

potenziellen Schwachstellen, also möglicher Angriffslücken im österreichischen

Internet.