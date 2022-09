Fair steht dir - Größte Aktionswoche in Deutschland startet / Faire Woche ruft zu Nachhaltigkeitswende in der Textilbranche auf (FOTO)

Berlin / Köln / Mainz (ots) - Unter dem Motto "Fair steht dir - #fairhandeln für

Menschenrechte weltweit" findet vom 16. bis zum 30. September die Faire Woche

statt, die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Im Mittelpunkt stehen

menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der

Textillieferkette. Weltläden, Schulen, Fairtrade-Initiativen und viele weitere

Akteure laden bei rund 2.000 Veranstaltungen dazu ein, den Fairen Handel

kennenzulernen und sich mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen von

Textilkonsum auseinanderzusetzen.



Die Faire Woche findet in diesem Jahr bereits zum 21. Mal statt. Organisiert

wird die bundesweite Veranstaltung vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit

dem Weltladen-Dachverband und Fairtrade Deutschland.