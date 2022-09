MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach einer Erhöhung der Jahresziele auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Nachfrage auf den Leasing-Märkten Europa und USA sei zuletzt erstaunlich stark gewesen, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Mit den Aussagen zum August und auch zum September habe das Unternehmen die Erwartungen deutlich überboten. Die Preise hätten das hohe Niveau vom Vorjahr noch übertroffen, günstig habe sich auch der Euro-Dollar-Wechselkurs ausgewirkt./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 12:53 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +3,01 % auf 101,1EUR erreicht.