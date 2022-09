Deutscher Nachhaltigkeitspreis ALDI ist für den #Haltungswechsel nominiert (FOTO)

Essen / Mülheim an der Ruhr (ots) - Mit dem #Haltungswechsel hat ALDI im Juni

2021 einen klaren Plan vorgelegt, um die Transformation der deutschen

Landwirtschaft marktseitig zu unterstützen und ist damit Vorreiter im

Lebensmitteleinzelhandel. Jetzt ist der #Haltungswechsel für den Deutschen

Nachhaltigkeitspreis nominiert.



Am 2. Dezember wird der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen. Die Stiftung

Deutscher Nachhaltigkeitspreis vergibt Deutschlands größte Auszeichnung für

ökologisches und soziales Engagement zusammen mit der Bundesregierung in diesem

Jahr bereits zum 15. Mal. ALDI ist mit dem #Haltungswechsel in der Kategorie

"Unternehmen" nominiert.