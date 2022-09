Der Kryptomarkt auf Talfahrt Mit Schwung zum nächsten Hoch

Köln (ots) - Am Kryptomarkt herrscht Chaos. Digitale Währungen verzeichnen mehr

Tief- als Höhenflüge; das Interesse an der Entwicklung kryptobasierter Produkte

und Services ist gedämpft. Klar ist jedoch: Vergangene Krypto-Winter wurden

bisher immer von einem Krypto-Frühling abgelöst, bei dem das Kurswachstum

zurückkehrt. Wie also sollten Banken und Finanzdienstleister der aktuellen Krise

begegnen, um gut ausgerüstet in die nächste Hochphase zu starten? Max Biesenbach

und Simon Grabbe von der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher

& Partners erläutern:



Turbulente Zeiten am Kryptomarkt. Erst im Frühsommer blickten zahlreiche

Digitalwährungen, einschließlich der Kryptoriesen Bitcoin und Ethereum, auf

teils historische Tiefwerte. Auch der jüngste Aufwärtstrend von Bitcoin Mitte

August ist inzwischen wieder beendet (https://www.manager-magazin.de/finanzen/bo

erse/bitcoin-mit-kursrutsch-kryptowaehrung-faellt-unter-20-000-us-dollar-a-cac6d

0c8-f41a-4bd1-a94b-612145690007) . Kurseinbrüche, Liquiditätsprobleme und

Entlassungen in rauen Mengen (https://www.businessinsider.de/gruenderszene/finte

ch/bitcoin-crash-bitpanda-entlaesst-hunderte-angestellte/) - die Nachfrage nach

Krypto ist in den letzten Monaten stark gesunken und diverse Marktteilnehmer mit

großem Krypto-Exposure stehen vor existenziellen Problemen.