NEW YORK, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- DarwinHealth, Inc. ( www.DarwinHealth.com ), ein in New York ansässiges Biotechnologie- und Krebsmedikamentenforschungsunternehmen, gibt die Online-Veröffentlichung seiner firmeneigenen Pipeline zur Entdeckung und Validierung von Krebsmedikamenten in Current Protocols (Wiley Science) vom 9. September 2022 bekannt: „A Patient-to-Model-to-Patient (PMP) cancer drug and biomarker discovery protocol for identifying and validating therapeutic agents targeting tumor regulatory architecture."