In der Corona-Krise hatte sich der staatliche Fonds mit 20 Prozent und stillen Einlagen an der Kranich-Airline beteiligt und dem Unternehmen so aus einer finanziellen Schieflage geholfen. Damals hatte der WSF 2,56 Euro pro Aktie gezahlt. Am Dienstag wurden die Anteile zum Stückpreis von 6,11 Euro verkauft.

Insgesamt hat der Bund damit 1,07 Milliarden Euro aus dem Verkauf seiner Lufthansa Anteile erlöst und steigt mit einem Gewinn von über 700 Millionen Euro wieder aus. Für den Steuerzahler hat sich die Rettung damit ausgezahlt.