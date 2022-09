K.I.E.Z.-Accelerator geht in die zweite Runde / Sechs Berliner KI-Start-ups haben es in den Fall Batch 2022 geschafft

Berlin (ots) - Für den K.I.E.Z.-Accelerator wurden sechs wissenschaftsbasierte

KI-Start-ups ausgewählt, die sich im Umfeld der vier Berliner Universitäten

(Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische

Universität Berlin sowie Charité - Universitätsmedizin Berlin) gegründet haben.



K.I.E.Z. ermöglicht es den jungen Unternehmen, ein individuelles Programm auf

Basis eigener Wachstumsziele zusammenzustellen. Folgende KI-Start-ups

profitieren ab Oktober 2022 vom umfangreichen Service-Angebot des

K.I.E.Z.-Accelerators:





Cluster (https://www.cluster.news/) nutzt Methoden künstlicher Intelligenz, umgegen einseitige Berichterstattung, Clickbait und Fake News vorzugehen.Exazyme (https://www.exazyme.com/) nutzt maschinelles Lernen, um Blaupausen fürneue Enzyme zu entwickeln. So können Pharma- und Lebensmittelindustrie schnellerherausfinden, wie die an Fermentationen beteiligten Enzyme verändert werdenmüssen, um eine schnellere Reaktion oder eine höhere Ausbeute zu erzielen.Goldmarie Finanzen (https://goldmarie-finanzen.de/) ist ein grünes Fintech understellt individuelle, nachhaltige Aktienportfolios für Privatanleger. DieZusammenstellung der Aktienportfolios basiert auf modernen mathematischenMethoden und Spitzentechnologien wie künstlicher Intelligenz.https://logsight.ai/ nutzt KI, um die Fehlersuche und -behebung in Softwarecodeszu automatisieren. Hierdurch ermöglichen sie es Entwicklerteams, schneller zuveröffentlichen und die Softwarequalität zu verbessern.Maila Health (https://mailahealth.com/de/) entwickelt Software alsMedizinprodukt und nutzt künstliche Intelligenz, um gesundheitlicheKomplikationen bei Müttern und Neugeborenen früher zu erkennen.Mio Health (https://www.miohealth.de/) ist ein personalisierter digitalerGesundheitscoach, der KI und Verhaltenswissenschaft einsetzt, um Patienten mitHerzerkrankungen dabei zu helfen, ihre täglichen Gewohnheiten zu ändern und ihrRisiko für künftige kardiale Ereignisse zu senken.Über K.I.E.Z.K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum - ist eine Initiativezur Förderung von Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im BereichKünstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnissevon KI-Startups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von derIdentifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielteUnterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator-Programm.K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentrender Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zuBerlin, Technische Universität Berlin sowie Charité - UniversitätsmedizinBerlin.K.I.E.Z. ist eines von vier bundesweiten EXIST-Modellvorhaben für mehrGründungen im KI- Bereich und wird über vier Jahre mit 6,85 Millionen Euro vomBundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert sowie vom Land Berlinkofinanziert.Pressekontakt:Anja KunackT: +49 176 41252348E-Mail: mailto:anja.kunack@kiez.aihttp://www.kiez.aiWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160027/5320873OTS: K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum