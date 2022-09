JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Kurzfristig dürfte das größte Problem im Sektor das Risiko eines Lagerabbaus bei den Kunden sein, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen dürfte gleichwohl von der starken Konzentration auf die Endmärkte wie zum Beispiel Tiernahrung profitieren. Das sichere ein stärkeres Wachstum als das anderer Sektorunternehmen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 15:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,02 % auf 101,8EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Charlie Bentley

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m