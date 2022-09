BAADER BANK stuft About You auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für About You nach vorläufige Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Analyst Volker Bosse schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von schwachen Ergebnissen des Online-Modehändlers. Dieser habe folglich für 2022/23 eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Die Erwartungen dürften nun stark gedrosselt werden, ein Breakeven im Geschäftsjahr 2023/24 werde immer ambitionierter./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 08:55 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABOUT YOU Holding Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -5,58 % auf 6,09EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: About You

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m