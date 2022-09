Namhafte IT-Sicherheitsexperten leiten neue Bundesdruckerei-Tochter Xecuro

Berlin (ots) -



Die Xecuro GmbH mit ihren Standorten in Berlin, Bonn und zukünftig auch im RaumFrankfurt a.M. stellt eine sichere Infrastruktur für dieVerschlusssachenkommunikation in der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung. DieLösung ermöglicht den vertraulichen und geheimen Sprach-, Video- undDatentransfer zwischen Ministerien und Behörden. Die Verantwortung für denBetrieb des Gesamtsystems und für den Rollout der Endgeräte geht in denkommenden Monaten schrittweise an Xecuro über. Mit dem Übergang des Betriebs aufdas Unternehmen werden bisherige Projektstrukturen in eine dauerhafteOrganisationsstruktur überführt, die auch zukünftiges Wachstum bewältigen soll.Die Bundesdruckerei Gruppe GmbH ist das IT-Sicherheitsunternehmen des Bundes undstrategischer Partner des Auswärtigen Amts.Der Informatiker Milas war unter anderem Chief Information Officer (CIO) desBundeskriminalamts und leitete zuletzt im hessischen Digitalministerium dieAbteilung Verwaltungsdigitalisierung. Der Wirtschaftsingenieur Kneutgen leiteteden Bereich der Systemtechnologien beim Motorenhersteller Deutz AG Köln und warCIO bei Rheinmetall Defence. "Das Geschäftsführungsteam mit Marcus Milas undSven Kneutgen vereint eine ausgewiesene und hervorragende Expertise in denBereichen IT-Sicherheit und Verwaltung - eine perfekte Mischung für dieverantwortungsvollen und gesellschaftsrelevanten Aufgaben der Xecuro", sagt Dr.Stefan Hofschen, Geschäftsführer der Bundesdruckerei Gruppe GmbH. "Die XecuroGmbH ist ein wichtiger Teil der nationalen IT-Sicherheit und leistet so einenwichtigen Beitrag zur Sicherstellung der weltweiten Kommunikationsfähigkeit unddigitalen Souveränität Deutschlands."Ausgewählte Bundes- sowie perspektivisch auch Landesbehörden und internationaleOrganisationen erhalten von Xecuro spezielle Telefone und Computer, mit denensie untereinander und geschützt durch neueste Kryptographie-Verfahrenkommunizieren können. Xecuro betreibt dabei die Infrastruktur, betreut dieEndgeräte und wird für den Service verantwortlich sein. In den nächsten zweiJahren soll das neue Unternehmen auf rund 150 Beschäftigte wachsen.Weitere Informationen zu Xecuro, insbesondere zu den Karrieremöglichkeiten, gibtes unter diesem Link(https://www.bundesdruckerei.de/de/karriere/karriere-bei-der-xecuro-gmbh) .Pressekontakt:Marc ThylmannPressesprecherBundesdruckerei GmbHim Auftrag der Bundesdruckerei Gruppe GmbHTel.: +49 (0)30 2598 2810E-Mail: mailto:marc.thylmann@bdr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14611/5320905OTS: Bundesdruckerei GmbH