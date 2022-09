BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bewertet das Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassungspflicht als Weg, übermäßige Überstunden einzudämmen. "Diese Feststellung ist lange überfällig. Die Arbeitszeiten der Beschäftigten ufern immer mehr aus, die Zahl der geleisteten Überstunden bleibt seit Jahren auf besorgniserregend hohem Niveau", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel am Mittwoch.

Die lange diskutierte Arbeitszeiterfassung sei eine Grundbedingung, damit Ruhe- und Höchstarbeitszeiten eingehalten würden, so Piel in Berlin. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Zeiterfassungspflicht habe das Bundesarbeitsgericht (BAG) am Dienstag für eine Klarstellung in Deutschland gesorgt.