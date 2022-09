State of the Media Report 2022 Deutschland

Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) - Social Media gewinnt für deutsche

Journalisten an Relevanz



Rund 606 Journalisten aus Deutschland nahmen an der Umfrage teil: Mit der

Auswertung erhalten Kommunikatoren in Unternehmen und Agenturen eine fundierte

Datengrundlage für ihre Arbeit.



Der deutsche State of the Media Report 2022 hat eine klare Botschaft: Für den

Journalismus werden die sozialen Medien immer relevanter. Aber auch die

klassischen Werkzeuge der Pressearbeit sind weiterhin von Bedeutung. In der

Beziehung zwischen Journalisten und den PR-Schaffenden bedarf es dabei mehr denn

je einer fundierten Arbeitsweise, guter Netzwerke sowie einer vertrauensvollen

Basis.