OK Mobility Group erzielt über 33 Millionen Euro Gewinn (FOTO)

Palma



- Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte das global aufgestellte

Mobilitätsunternehmen seinen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verdoppeln.

- Erwartungen entsprechend könnte das Unternehmen für das Jahr 2022 ein EBITDA

(Earnings Before Interest, Tax, Deprecication and Amortisation) von 100

Millionen Euro erreichen.

- 2021 überzeugte OK Mobility España S.L. als Spaniens rentabelstes Unternehmen

für Mietfahrzeuge.



Das Mobilitätsunternehmen der OK Mobility Group erzielte in den ersten sieben

Monaten 2022 ein operatives Ergebnis (EBIT) von 33,28 Millionen Euro und damit

das Doppelte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zudem verzeichnete das global

aufgestellte Mobilitätsunternehmen ein EBITDA von 45,19 Millionen Euro - eine

Steigerung von 190 Prozent im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des

Geschäftsjahres 2021.