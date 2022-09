BERLIN - Bei den Bemühungen um die Stabilisierung von Deutschlands wichtigstem Gasimporteur Uniper ist nach Angaben des Unternehmens ein verstärktes Engagement des Bundes im Gespräch. Aufgrund der gestiegenen Unsicherheiten prüfen die Beteiligten unter anderem "eine direkte Kapitalerhöhung, die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes an Uniper führen würde", wie Uniper am Mittwoch bekanntgab. Es seien aber noch keine Entscheidungen über das Stabilisierungspaket vom Juli hinaus getroffen worden.

FRANKFURT - Störungen in den Lieferketten und deutlich gestiegene Kosten für Material, Energie und Logistik belasten den Gabelstapler-Hersteller Kion schwer. Der MDax-Konzern rechnet im dritten Quartal wegen gestiegener Kosten im Projektgeschäft mit einem Verlust im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie er am Dienstag nach Börsenschluss überraschend in Frankfurt mitteilte. Der Aktienkurs brach am Mittwochvormittag um mehr als ein Fünftel ein.

ROUNDUP: Bund steigt bei Lufthansa aus - Aktienpaket vollständig verkauft

FRANKFURT - Der Bund hat die Beteiligung an der Lufthansa beendet. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) habe seine zuletzt verbliebene Beteiligung von knapp zehn Prozent im Rahmen einer Blockplatzierung an internationale Investoren vollständig veräußert, teilte die Finanzagentur am Dienstag in Frankfurt mit. Die Aktien fielen am Mittwochvormittag kurz nach dem Handelsstart um rund zwei Prozent auf 6,19 Euro. Damit lag der Kurs über den 6,11 Euro, zu denen der WSF seine Papiere abgab.

ROUNDUP: Inditex übertrifft mit Umsatz- und Gewinnsprung die Erwartungen

ARTEIXO - Die Geschäfte des Moderiesen Inditex sind zuletzt weiter rund gelaufen. Im ersten Geschäftshalbjahr konnte das Unternehmen Umsatz und Gewinn deutlicher steigern als erwartet. Dazu trugen vor allem höhere Verkaufspreise bei, die über Inflationsrate lagen. Die Aktien stiegen am frühen Mittwochhandel in Madrid um bis zu 6,1 Prozent.

ROUNDUP: About You senkt wegen Kaufzurückhaltung Prognose - Aktie auf Rekordtief

HAMBURG - Der Online-Händler About You hat wegen der sinkenden Konsumlaune und der Eintrübung der Konjunktur die Prognose gesenkt. Das Umsatzwachstum dürfte bis zum Ende Februar laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 zehn bis zwanzig Prozent auf 1,905 bis 2,078 Milliarden Euro betragen, teilte der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mit. Bislang hatte About You ein deutlich stärkeres Wachstum von 25 bis 35 Prozent auf 2,165 bis 2,338 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die seit Sommer 2021 an der Börse notierte Aktie fiel auf ein Rekordtief.