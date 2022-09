FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Schock der US-Inflationsdaten am Dienstag ist es für den Dax zur Wochenmitte weiter bergab gegangen. Der deutsche Leitindex, der es vormittags noch knapp ins Plus geschafft hatte, weitete im Handelsverlauf die Verluste bei zuletzt 13 053,17 Punkten auf 1,03 Prozent aus. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen sank um 1,67 Prozent auf 24 893,53 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,61 Prozent auf 3564,18 Zähler nach unten. US-Erzeugerpreisdaten hatten keinen erkennbaren Einfluss.

Am Vortag hatte der Dax zunächst an den freundlichen Wochenstart angeknüpft und war bis an die 100-Tage-Linie herangelaufen, die den langfristigen Trend beschreibt, bevor die unerwartet beständige US-Inflation die Anleger kalt erwischte. "Es ist vor allem die weiter steigende Kernrate der Inflation, aus der die volatilen Energiepreise herausgerechnet werden, die den Anlegern Sorge bereitet, weil sie zeigt, dass die Preise quer durch die gesamte Wirtschaft steigen", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus RoboMarkets. Die hartnäckige Teuerung dürfte die Fed nicht von ihrem Kurs abbringen, die Zinsen schnell und deutlich zu erhöhen.