In der Zwischenzeit wird Zoomlion m-tec auf der Messe mit einerm verbesserten Trockenmörtelsystem mit einem völlig neuen PU-Material aufwarten, das einen größeren Korngrößenbereich und eine höhere Verdrängung aufweist, um sich an die verschiedenen Baubedingungen anzupassen, vom Hoch- und Industriebau bis hin zu Brücken- und Tunnelprojekten.

Der Zoomlion- Geschäftsbereich Hebezeuge bietet europäischen Kunden nun umfassende Lösungen mit Produkten wie dem Flachkopf-Turmdrehkran mit integrierter Wilbert-Technologie, dem in der CIFA-Fabrik in Europa entwickelten Off-Road-Mobilkran und dem von Zoomlions Basis in Changsha aus segelnden Crawler-Kran. Diese Produkte unterstützen die verschiedenen Anforderungen von Bauprojekten mit branchenführender Leistung und Stärke.

MÜNCHEN, 14. September 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. („Zoomlion"; 1157.HK) wird an der bauma 2022 vom 24. bis 30. Oktober in München teilnehmen und 54 neue energieeffiziente und intelligente Produkte in sieben Kategorien vorstellen, darunter High-End-Modelle von Erdbewegungs-, Hebe-, Beton- und Hubmaschinen sowie Industriefahrzeuge, wobei mehr als die Hälfte der ausgestellten Produkte speziell für den europäischen Markt maßgeschneidert sind.

