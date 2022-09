Die Experten von Barrenjoey zum Beispiel haben ihre Lithiumpreisprognose für 2023 / 2024 um bis zu 86% angehoben, da sie davon ausgehen, dass das Angebot bis in das kommende Jahr hinein knapp bleiben wird. Das werde zu höheren Gewinnen und höheren Cashflows führen, was der Markt aber noch nicht vollständig eingepreist habe, so die Analysten.

So sieht Barrenjoey weiteres Aufwärtspotenzial für Lithiumaktien, wobei die Produzenten Mineral Resources (WKN A0J36A) und IGO (WKN 765651) aus Bewertungsgründen die Favoriten der Analysten sind. Sie hoben das Kursziel für IGO von 13,50 auf 15,50 Dollar und das für Mineral Resources von 67,00 auf 77,00 Dollar an. Die Experten wiesen darauf hin, dass die Anhebung der Lithiumpreisprognose zu einem 12 bis 44%igen Anstieg der Gewinnerwartungen pro Aktie im Jahr 2023 und von 64 bis 120% im Geschäftsjahr 2024 führe.

Der entscheidende Faktor, der eine größere Marktdurchdringung der Elektromobile begrenze, sei die Entwicklung der Rohstoffe, insbesondere bei Lithium, so Barrenjoey. Der Markt rechne wohl mit einem starken Angebotsanstieg 2023, doch die Experten gehen davon aus, dass dieser erst zum Ende des kommenden Jahres und Anfang 2024 erfolgen wird.

Weltweit wächst der Absatz elektrischer Fahrzeuge demzufolge erheblich stärker als bei Verbrennern. In China sei 2022 bis zum Juli ein Plus von 117% zu verzeichnen gewesen und in Europa ein Anstieg von 32% bis Juni.

Zwar sei der Markt angesichts eines sich rapide verlangsamenden, globalen Wirtschaftswachstums und dessen Auswirkungen auf die Rohstoffnachfrage besorgt, doch rechne man damit, dass das starke Wachstum im Elektromobilsektor die Nachfrage treiben werde. Lithium sei zwar nicht immun, doch gehe man davon aus, dass in einem ansonsten schrumpfenden Automobilmarkt der Absatz elektrischer Fahrzeuge gesteigert werden könne, so Barrenjoey.

Die Analysten von Macquarie erwarten weiter steigende Preise, da die Nachfrage das Angebot übertreffe. Der Lithiumkarbonatpreis sei im Wochenvergleich um 1% auf 69.400 USD pro Tonne gestiegen hieß es. Das Angebot an Lithiumkarbonat sei in China wegen logistischer Herausforderungen auf Grund von Lockdowns weiterhin knapp, so Macquarie, sodass man weiter auf die australischen Produzenten Pilbara Minerals (WKN A0YGCV) und IGO setze.

Auch viele Lithiumexplorer profitieren von der positiven Stimmung des Sektors. Einige spannende Gesellschaften, die wie wir glauben noch Aufholpotenzial haben, beobachten wir auch auf Goldinvest.de:

