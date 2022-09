Morgan Stanleys Favorit ist Indiens größtes Bauunternehmen – Larsen & Toubro (L&T) . L&T befinde sich in einem "sweet spot"; der Zeitpunkt, um von einer hohen Investitionsquote zu profitieren, sei für das Unternehmen ideal. Grundsätzlich korreliere der Aktienkurs mit öffentlichen Investitionsausgaben, so Analyst und Indien-Experte Girish Achhipalia. Morgan Stanley setzt das Kursziel auf 2.178 indische Rupien (27,50 US-Dollar) für den Titel. Die Aktie notierte bei Handelsschluss am Mittwoch rund 1.951 Rupien (24,52 US-Dollar). Die Bank prognostiziert ein Aufwärtspotenzial von 11 Prozent.

Laut einer Morgan Stanley Analyse wird die Investitionsquote auf den indischen Märkten rasant ansteigen. Investitionen könnten innerhalb der nächsten fünf Jahre 36 Prozent des 3.5 Billionen US-Dollar schweren BIP ausmachen, schätzt die Bank. Derzeit liegt ihr Anteil am BIP bei 31 Prozent. Die Investitionsquoten wachsen nach dieser Rechnung fast 17 Prozent jährlich, berichtet der Nachrichtensender CNBC.

Ebenfalls auf dem Schirm sollten Anleger die Banken haben: Morgan Stanley sieht auch großes Potenzial in der ICICI Bank und der State Bank of India (SBI). Die Institute aus Mumbai könnten ihr Umsatzwachstum als Liquiditäts- und Haftungsfranchises sehr gut steigern. "Außerdem können sich große Banken unserer Meinung nach am besten kapitalisieren. ICICI und SBI bleiben unsere bevorzugten Kandidaten, um den Investitionsboom zu reiten", erklärt Achhipalia.

Morgan Stanley setzt das Kursziel der Privatbank ICICI auf 1.225 indischen Rupien (15,40 US-Dollar), was ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent bedeutet. Der Titel notierte bei Handelsschluss am Mittwoch bereits beeindruckende 1.845 Rupien (23,20 US-Dollar). Achhipalia gewichtete das Kreditwachstum für Indiens größte öffentliche Bank SBI mit "erheblich". "Anleger handeln die Aktie auch unter ihrem langfristigen Durchschnittswert, das macht sie attraktiv", begründet der Analyst seine Bewertung. Für die SBI prognostiziert Morgan Stanley ein Kursziel von 675 Rupien (8,48 US-Dollar;, bei Handelsschluss am Mittwoch waren es sogar schon 5.794 Rupien (72,82 US-Dollar). Diese Einschätzung impliziert ein Aufwärtspotenzial von fast 22 Prozent.

Die Analysten von Morgan Stanley gehen davon aus, dass angebotsseitige Faktoren und eine steigende Nachfrage zu einem Anstieg der Investitionen führen werden. "Das lässt indische Aktien günstig erscheinen", schrieb Girish Achhipalia in einer Notiz, die CNBC vorliegt. "Investitionen leisten den größten Beitrag zu den Unternehmensgewinnen. Höhere Gewinne treiben wiederum Investitionen an und stoßen einen positiven Kreislauf an, bestehend aus höheren Löhnen, höherer Kaufkraft, mehr Investitionen und mehr Gewinnen."

Autorin: Sarah Stemper, wallstreet:online Zentralredaktion