Save Foods kündigt neue Verkäufe mit mexikanischem Limetten-Verpacker an

Neve Yarak, IL, 14. September 2022 -- Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert hat, der dazu beiträgt, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, während gleichzeitig der Einsatz von Pestiziden verringert wird, gab heute die kommerzielle Einführung seiner ökologischen Pflanzenschutzbehandlung durch mexikanische Limetten-Verpacker bekannt, nachdem kürzlich mehrere Pilotprogramme in Veracruz, Mexiko, erfolgreich abgeschlossen wurden.

"Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Pilotprogramme, die dazu geführt haben, dass wir mehrere neue zahlende Kunden in unser wachsendes Netzwerk aufgenommen haben", kommentierte Antonio Ruiz Garcia, der lokale Vertreter von Save Foods in Mexiko, der auch ehemaliger Unterstaatssekretär für ländliche Entwicklung in Mexiko ist. Herr Garcia fuhr fort: "Wir sind davon überzeugt, dass das wachsende Interesse an unseren Lösungen bei potenziellen Kunden in der Region zu einem nachhaltigen Wachstum führen wird, da wir unsere Öko-Pflanzenschutzbehandlung und ihre positiven Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgungskette weiterhin präsentieren können."

Dan Sztybel, CEO von Save Foods Ltd, der israelischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, sagte, die Vorteile für Einzelhändler und Verpacker seien erwiesen. "Ein großer US-amerikanischer Einzelhändler berichtete, dass mit unserem Öko-Pflanzenschutzmittel behandelte Limetten eine um mehr als fünf Tage verlängerte Haltbarkeit aufwiesen, verglichen mit unbehandelten Limetten". "Eine verlängerte Haltbarkeit bedeutet, dass weniger Abfall anfällt, und unsere Daten deuten darauf hin, dass Einzelhändler dadurch zusätzliche Einnahmen von 185 Dollar pro Tonne Limetten erzielen könnten. Darüber hinaus profitierte der Verpacker von einer um 25 % höheren Abnahmemenge der Ware durch diesen US-Einzelhändler".