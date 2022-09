SGL Carbon platziert Wandelanleihe mit niedrigem Tauschpreis - Aktie verliert

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hat bei der Platzierung einer Wandelschuldverschreibung vor allem beim Preis für einen etwaigen Tausch in Aktien für das Unternehmen ungünstige Konditionen schlucken müssen. Der anfängliche Wandlungspreis der Schuldverschreibung über rund 100 Millionen Euro sei mit knapp 8,33 Euro mit einem Aufschlag von 25 Prozent zum Referenzpreis am unteren Rand der angepeilten Spanne festgelegt worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mit. SGL hatte am Morgen eine Spanne von 25 bis 30 Prozent genannt.

Je niedriger der Wandlungspreis ist, desto höher ist die Chance, dass Investoren die Schuldverschreibung in Aktien zurückgezahlt haben wollen. Damit steigt das Risiko einer höheren Zahl von ausgegebenen Anteilen. Der Zinssatz der Anleihe liege bei 5,75 Prozent und damit nicht ganz am oberen Ende der anvisierten Spanne von 5,25 bis 6,00 Prozent. Hier musste SGL also nicht alles ausreizen, um die Platzierung über die Bühne zu bringen.